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    Это’о посетит матч Россия — Камерун

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Камеруна
    Бывший нападающий «Барселоны», «Интера» и «Анжи» Самюэль Это’о посетит товарищеский матч Россия — Камерун. Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан.

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    «Господин Это’о уже прилетел в Москву, он рад снова вернуться в Россию и доволен приемом.

    Вечером наш президент будет на матче и надеется на победу сборной Камеруна», — приводит слова Джунана Sport24.

    В настоящее время занимает должность президента федерации футбола Камеруна.

    Матч Россия — Камерун состоится 12 октября в Москве на стадионе «Динамо», начало — в 19:00 мск.

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч Россия — Камерун

    Напомним, ранее стало известно, что полузащитник «Монако» Александр Головин из-за травмы пропустит товарищеские матчи сборной России с Камеруном и Кенией.

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