«Я хотел попробовать себя в Европе, и это произошло». Кузяев — о переходе в «Гавр»

Далер Кузяев Фото: globallookpress.com
«Я в принципе никогда не сожалею о сделанном. Нужно прежде всего прислушиваться к себе, к зову сердца.
Я хотел попробовать себя в Европе, и это произошло. Очень рад этому и нисколько не жалею о том, какой путь избрал и что сейчас происходит со мной», — сказал Кузяев Чемпионату.
Напомним, что летом 2023 года полузащитник перешел из «Зенита» в «Гавр» будучи 30-летним футболистом. Действующий контракт Кузяева с французским клубом рассчитан до лета 2025 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел 8 матчей за «Гавр» в Лиге 1 и забил 2 гола.
Ранее Кузяев заявил о том, что пошел на сокращение зарплаты ради перехода в чемпионат Франции.