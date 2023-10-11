«Я хотел попробовать себя в Европе, и это произошло». Кузяев — о переходе в «Гавр»

Полузащитник французскогоответил на вопрос, жалеет ли о переходе из российской Премьер-лиги в европейский топ-чемпионат.

«Я в принципе никогда не сожалею о сделанном. Нужно прежде всего прислушиваться к себе, к зову сердца.

Я хотел попробовать себя в Европе, и это произошло. Очень рад этому и нисколько не жалею о том, какой путь избрал и что сейчас происходит со мной», — сказал Кузяев Чемпионату.

Напомним, что летом 2023 года полузащитник перешел из «Зенита» в «Гавр» будучи 30-летним футболистом. Действующий контракт Кузяева с французским клубом рассчитан до лета 2025 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел 8 матчей за «Гавр» в Лиге 1 и забил 2 гола.

Ранее Кузяев заявил о том, что пошел на сокращение зарплаты ради перехода в чемпионат Франции.