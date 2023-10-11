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    Карпин: Матч с Камеруном — событие и для страны, и для сборной

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Камеруна Товарищеские матчи
    Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от товарищеского матча с Камеруном.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «По качеству и уровню игроков, это самая сильная сборная за последнее время. Можно сравнить с Ираном, который тоже силен.

    Очки за матч пойдут в рейтинг ФИФА, но это не самое главное. Больше интереса вызывает и лично у меня и у футболистов сыграть против игроков такого уровня, против которого давно не играли.

    Однозначно дополнительную мотивацию придает тот факт, что матч с Камеруном мы сыграем дома. Мы давно не играли в Москве. Футболистам хочется сыграть перед своими болельщиками, и болельщикам хочется увидеть матч — надеюсь, они заполнят стадион.

    Сборная Камеруна — хорошая, сильная, сегодня мы ее просматривали. Но, как и у любой команды, у нее есть слабые и сильные стороны. Мы постараемся воспользоваться их слабыми сторонами и нейтрализовать сильные. Считаю, что этот матч — событие как для страны, так и для нас.

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    • Сборная Кении — это команда, где футболисты тоже играют в Европе, пусть и не в самых сильных клубах.

    Сборные Африки, которые мы представляли себе 20 лет назад, сейчас уже совсем другие и с точки зрения тактики, дисциплины. Сейчас они больше похожи на европейские команды, так что для нас это очень хороший спарринг», — приводит слова Карпина пресс-служба РФС.

    Матч Россия — Камерун состоится 12 октября в Москве на стадионе «Динамо», начало — в 19:00 мск. Встрече с Кенией состоится 16 октября в турецкой Анталье.

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч Россия — Камерун

    Напомним, ранее стало известно, что Александр Головин пропустил тренировку сборной России перед матчем с Камеруном. Кроме того, полузащитники «Локомотива» Артем Карпукас и Максим Глушенков не сыграют в ближайших матчах сборной России из-за травм.

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