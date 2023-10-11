Гирасси может стать игроком «Брентфорда» или «Вест Хэма»

Лучшим бомбардиром Бундеслиги текущего сезоназаинтересовались два клуба английской Премьер-лиги.

По данным 90min, ими являются «Вест Хэм» и «Брентфорд». Оба клуба направляли своих скаутов специально смотреть за матчами гвинейского форварда в составе немецкого «Штутгарта».

Руководство «швабов» пока не намерено расставаться со своей главной ударной силой, но в случае солидного предложения готово рассмотреть его продажу. Помимо «Вест Хэма» и «Брентфорда» Гирасси также ранее интересовались «Кристал Пэлас» и «Борнмут».

27-летний гвинейский форвард пришел в «Штутгарт» в 2022 году из французского «Ренна». В текущем сезоне отметился уже 13 забитыми голами в 7 турах, что является рекордом Бундеслиги. В прошлом сезоне он за 28 матчей забил 14 мячей.