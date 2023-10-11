ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Тоттенхэм»Время «Тоттенхэма». Семь причин, почему «Шпоры» могут выиграть АПЛ
  • 21:58
    • «Локомотив» победил в гостях питерский СКА
  • 21:45
    • «Спартак» на своем льду уверенно обыграл ЦСКА
  • 20:09
    • Карпин заявил, что Головин пропустит матчи с Камеруном и Кенией
  • 18:57
    • «Авангард» взял верх над «Металлургом» в КХЛ
  • 18:31
    • «Трактор» на выезде обыграл «Сибирь» в КХЛ
    Все новости спорта

    Гирасси может стать игроком «Брентфорда» или «Вест Хэма»

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Трансферы Штутгарт Бундеслига Футбол Германии Вест Хэм Брентфорд АПЛ Футбол Англии
    Лучшим бомбардиром Бундеслиги текущего сезона Серу Гирасси заинтересовались два клуба английской Премьер-лиги.

    Серу Гирасси
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Серу Гирасси

    По данным 90min, ими являются «Вест Хэм» и «Брентфорд». Оба клуба направляли своих скаутов специально смотреть за матчами гвинейского форварда в составе немецкого «Штутгарта».

    Руководство «швабов» пока не намерено расставаться со своей главной ударной силой, но в случае солидного предложения готово рассмотреть его продажу. Помимо «Вест Хэма» и «Брентфорда» Гирасси также ранее интересовались «Кристал Пэлас» и «Борнмут».

    27-летний гвинейский форвард пришел в «Штутгарт» в 2022 году из французского «Ренна». В текущем сезоне отметился уже 13 забитыми голами в 7 турах, что является рекордом Бундеслиги. В прошлом сезоне он за 28 матчей забил 14 мячей.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Россия одержать долгожданную победу?
  • Россия — Камерун. Прогноз и ставки
  • 2.28
    •
  • Румыны привезут три очка из Будапешта
  • Белоруссия — Румыния. Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • Устоят ли шотландцы в Испании?
  • Испания — Шотландия. Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.35
  • Экспресс дня 12 октября
  • Завтра в 21:45
    •  2.28
  • Прогноз на матч Россия — Камерун
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Белоруссия — Румыния
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Испания — Шотландия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.24
  • Прогноз на матч Хорватия — Турция
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.97
  • Прогноз на матч Япония — Канада
  • Футбол
  • Послезавтра в 13:35
    •  2.00
  • Прогноз на матч Павлюченкова — Аддад-Майя
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Австрия (до 21 года) — Норвегия (до 21 года)
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Колумбия — Уругвай
  • Футбол
  • Завтра в 23:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры