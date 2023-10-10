Гранат: Решение УЕФА — несправедливое

Экс-защитник «Динамо»высказался относительно того, что исполком УЕФА отменил свое решение о допуске юношеских сборных России к международным соревнованиям по футболу.

«Не удивлён решению УЕФА об отмене допуска юношей до международных соревнований. Это и выглядело так, будто нам бросили кость. Конечно, это несправедливо — дети не должны отвечать за поступки старших. Очень обидно.

Наверное, это был один из последних шансов на возвращение в ближайшее время. Это звоночек, что всё затянется. Нужно ждать, потому что уйти всегда проще, а вернуться — невозможно», — сказал Гранат «Чемпионату».

Ранее исполком УЕФА отменил решение допустить до международных турниров юношеские сборные России по футболу.