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    Газзаев: Уверен, что и в Азии найдутся противники перехода России

    Футбол Сборная России Футбол России РФС АФК
    Известный тренер Валерий Газзаев высказался о возможном переходе России в Азиатскую футбольную конфедерацию.

    Валерий Газзаев
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    Валерий Газзаев

    «В этой ситуации следует сконцентрироваться на проведении своих собственных соревнований внутри России. Говорю сейчас не только о футболе, но и обо всём спорте в целом. Необходимо глобальное и справедливое решение с участием международных федераций. Наша страна всегда являлась конкурентоспособной на всех турнирах. Убеждён, что эту инициативу разделят многие страны: вспомните, как некогда в мире был опыт проведения Игр доброй воли.

    Если говорить о переходе в Азию, разговоры об этом ходят достаточно давно, но я уверен, что и там найдутся противники перехода России», — приводит слова Газзаева «RT на русском».

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