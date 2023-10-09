Фергюсон, Доку, Альварес больше всех выросли в цене в АПЛ по версии Transfermarkt

Нападающий «Брайтона» Эван Фергюсон Фото: globallookpress.com
Больше всего вырос в цене вундеркинд «Брайтона» Эван Фергюсон. Вторую строчку занимает бельгийский вингер «МС» Жереми Доку, на третьем месте расположился его одноклубник Хулиан Альварес.
Ниже полный список Топ-10 самых подорожавших футболистов АПЛ:
1. Эван Фергюсон («Брайтон», € 65 (+35) млн);
2. Жереми Доку («Манчестер Сити», € 60 (+32) млн);
3. Хулиан Альварес («Манчестер Сити», € 80 (+20) млн);
4. Доминик Собослаи («Ливерпуль», € 70 (+20) млн);
5. Лукас Пакета («Вест Хэм», € 65 (+20) млн);
6. Расмус Хойлунд, («Манчестер Юнайтед», € 65 (+20) млн);
7. Пап Матар Сарр («Тоттенхэм», € 35 (+20) млн);
8. Каору Митома («Брайтон», € 50 (+18) млн);
9. Ромео Лавиа («Челси», € 50 (+18) млн);
10. Коул Палмер («Челси», € 32 (+17) млн).