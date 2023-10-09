ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Людмила СамсоноваСамсонова снова дошла до финала на «тысячнике», Медведев провалил «Мастерс» в Шанхае, а Мирра Андреева дебютировала в топ-50
    Все новости спорта

    Фергюсон, Доку, Альварес больше всех выросли в цене в АПЛ по версии Transfermarkt

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Сити Брайтон энд Хоув Альбион Ливерпуль Вест Хэм Тоттенхэм Челси
    Популярный сайт Transfermarkt выпустил очередное обновление трансферной стоимости игроков АПЛ после летнего трансферного окна.

    Нападающий «Брайтона» Эван Фергюсон
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Нападающий «Брайтона» Эван Фергюсон

    Больше всего вырос в цене вундеркинд «Брайтона» Эван Фергюсон. Вторую строчку занимает бельгийский вингер «МС» Жереми Доку, на третьем месте расположился его одноклубник Хулиан Альварес.

    Ниже полный список Топ-10 самых подорожавших футболистов АПЛ:

    1. Эван Фергюсон («Брайтон», € 65 (+35) млн);
    2. Жереми Доку («Манчестер Сити», € 60 (+32) млн);
    3. Хулиан Альварес («Манчестер Сити», € 80 (+20) млн);
    4. Доминик Собослаи («Ливерпуль», € 70 (+20) млн);
    5. Лукас Пакета («Вест Хэм», € 65 (+20) млн);
    6. Расмус Хойлунд, («Манчестер Юнайтед», € 65 (+20) млн);
    7. Пап Матар Сарр («Тоттенхэм», € 35 (+20) млн);
    8. Каору Митома («Брайтон», € 50 (+18) млн);
    9. Ромео Лавиа («Челси», € 50 (+18) млн);
    10. Коул Палмер («Челси», € 32 (+17) млн).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «Химки» и «Алания» выявить сильнейшего?
  • «Химки» — «Алания». Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
  • Гости не оставят никаких шансов сочинцам?
  • «Сочи» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Победная серия «Торпедо» не ускользнет от команды в ближайшем матче
  • «Локомотив» — «Торпедо». Прогноз и ставки
  • 2.49
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.42
  • Экспресс дня 9 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Химки — Алания
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Сочи — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.49
  • Прогноз на матч Локомотив — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч СКА — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Питтсбург — Чикаго
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Вегас — Сиэтл
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед (жен) — ПСЖ (жен)
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Бельграно — Бока Хуниорс
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры