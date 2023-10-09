Карпин заявил, что «Краснодар» в игре с «Ростовом» забил победный гол из офсайда

Валерий Карпин Фото: globallookpress.com
«Прошло больше суток уже, и никто не заговорил про это! Это третий гол в матче "Краснодара"! Только для меня это явный вне игры, или мне опять кажется?!
Как думаете, в ЭСК обращаться? Или ответ будет такой же (прикрепил скриншот решения ЭСК, где сказано, что гол в ворота "Ростова" в одном из прошлых матчей засчитан ошибочно)?», — написал Карпин в своем телеграм-канале.
«Ростов» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ после 11-ти туров.
Скриншот фрагмента матча «Краснодар» — «Ростов»
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