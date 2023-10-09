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    Карпин заявил, что «Краснодар» в игре с «Ростовом» забил победный гол из офсайда

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    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин считает, что арбитры матча с «Краснодаром» (2:3) ошибочно засчитали третий гол «быков».

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Прошло больше суток уже, и никто не заговорил про это! Это третий гол в матче "Краснодара"! Только для меня это явный вне игры, или мне опять кажется?!

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    • Как думаете, в ЭСК обращаться? Или ответ будет такой же (прикрепил скриншот решения ЭСК, где сказано, что гол в ворота "Ростова" в одном из прошлых матчей засчитан ошибочно)?», — написал Карпин в своем телеграм-канале.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Ростов» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ после 11-ти туров.

    Скриншот фрагмента матча «Краснодар» — «Ростов»
    t.me/vgkarpin8
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