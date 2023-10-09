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    Президент «Урала»: Клубам РПЛ нужна встреча с Мажичем

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    Президент «Урала» Григорий Иванов считает, что глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич должен провести встречу с представителями клубов.

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    «Тренерскому штабу и игрокам нужна встреча с Мажичем, чтобы была единая трактовка правил, чтобы он объяснил нам, по каким сейчас правилам судят судьи.

    Не обязательно собирать каждый клуб целиком, можно собрать только руководителей клубов, тренеров.

    Нам это очень интересно, такая встреча была бы полезна всем клубам РПЛ. Такие встречи нужны, чтобы у нас не было претензий к арбитрам, когда мы не понимаем, почему в одном эпизоде свистят, а в другом таком же говорят, что все чисто.

    Во все времена тренеры, начальники команд встречались с судьями, где они рассказывали о нововведениях в судействе.

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    • Я поддерживаю Александра Алаева в его заявлении, хорошо, что он поднял этот вопрос. Надо, чтобы меньше было судейских ошибок. От судей очень многое зависит в футболе. Не нужно ездить в каждый клуб, можно сделать видеоконференцию и собрать все клубы. Например, будет пауза на игры сборных, в которую мы могли бы провести такую встречу с Мажичем», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

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