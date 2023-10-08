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    Пиоли — о Жиру в воротах: Подобного никогда не было

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    Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о матче с «Дженоа» (1:0) и прокомментировал игру форварда Оливье Жиру в воротах.

    Стефано Пиоли
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    Стефано Пиоли

    «Подобного никогда не было. Встать в ворота хотел Пулишич, но мы сказали ему, что он слишком низкий, так что за дело взялся Жиру. На протяжении матча происходило множество странных вещей. Мы знали, что он будет тяжелым, но выстояли. Это триумф менталитета, характера, силы, я очень доволен футболистами.

    Смотреть в таблицу еще рано. За скудетто поборются 3-4 команды. Но такой результат полезен для самооценки после серии тяжелых матчей», — приводит слова Пиоли Sky Sport Italia.

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    • Напомним, на 90+9-й минуте игры вратарь «Милана» Майк Маньян получил красную карточку после того, как в прыжке за штрафную вынес форварда «Дженоа» Калеба Экубана коленом в шею. В ворота миланцев после удаления Меньяна встал форвард Оливье Жиру.

    Победа позволила «Милану» набрать 21 очко и подняться на первое место в турнирной таблице. У «Дженоа» восемь баллов и пятнадцатая позиция.

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