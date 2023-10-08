Жиру: Никогда не испытывал ничего подобного. Поставлю футболку Меньяна в рамку

Нападающийпосле победы над(1:0) в матче 8-го тура чемпионата Италии прокомментировал свой сейв в качестве голкипера.

«Со мной никогда такого не происходило, но я очень горжусь командой. Мне удалось сделать отличный сейв, но также и крайне повезло, я благодарю перекладину. Мы боролись как львы, и я доволен этой победой. У нас с Калабрией был момент сомнения, но потом я набрался решимости и встал в ворота. Всё прошло хорошо, и сейчас мы находимся на первом месте в турнирной таблице.

Футболка Меньяна? Теперь я поставлю её в рамку», — приводит слова Жиру сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Напомним, на 90+9-й минуте игры вратарь «Милана» Майк Маньян получил красную карточку после того, как в прыжке за штрафную вынес форварда «Дженоа» Калеба Экубана коленом в шею. В ворота миланцев после удаления Меньяна встал форвард Оливье Жиру.

Победа позволила «Милану» набрать 21 очко и подняться на первое место в турнирной таблице. У «Дженоа» восемь баллов и пятнадцатая позиция.