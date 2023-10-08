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    «Ливерпуль» упустил победу в матче АПЛ с «Брайтоном»

    «Брайтон» — «Ливерпуль»: счет матча 2:2, обзор голов

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    «Ливерпуль» сыграл вничью с «Брайтоном» (2:1) в матче 8-го тура английской Премьер-лиги

    «Ливерпуль»
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    «Ливерпуль»

    Первый гол забили хозяева на 20-й минуте встречи. Точным ударом отличился полузащитник «Брайтона» Симон Адингра.

    Уже на 40-й минуте «Ливерпуль» сумел сравнять счет благодаря усилиям нападающего команды Мохамеда Салаха, который в результате сильного удара не оставил шансов голкиперу соперника.

    На 45+1-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота «Брайтона» и все тот же Салах уверенно пробил с точки. Игрок вывел свою команду вперед — 2:1.

    На 78-й минуте «Брайтону» удалось отыграться. Гол на свой счет записал защитник команды Льюис Данк.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Брайтон энд Хоув Альбион — Ливерпуль 2:2
    Голы: 1:0 Саймон Адингра (20'), 1:1 Мохамед Салах (40'), 1:2 Мохамед Салах (пенальти) (45 + 1'), 2:2 Льюис Данк (78') Брайтон энд Хоув Альбион: Барт Вербрюгген, Йоэл Велтман, Льюис Данк, Игор де Пауло (Ян Паул ван Хекке, 63'), Соломон Марч, Паскаль Гросс, Карлос Балеба, Жоао Педро (Ансумане Фати, 89'), Каору Митома, Саймон Адингра, Эван Фергюсон (Дэнни Уэлбек, 60') Ливерпуль: Алисон, Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк, Жоэль Матип (Ибраима Конате, 73'), Луис Диас, Мохамед Салах, Доминик Собослаи, Алексис Мак Аллистер, Харви Эллиотт (Райан Гравенберх, 46'), Трент Александер-Арнольд (Джо Гомес, 80'), Дарвин Нуньес Предупреждения: Доминик Собослаи (67'), Roberto De Zerbi (71'), Джо Гомес (86'), Карлос Балеба (90 + 4')

    После этого матча «Ливерпуль» занимает 3-е место в таблице АПЛ с 17-ю очками в активе. «Брайтон» — на 6-й позиции (16).

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