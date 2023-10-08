Аллегри: Погба? Очень жаль, что футбол теряет особенного футболиста

Главный тренервысказался о ситуации с допингом полузащитника команды

«С Погба мы очень близки, я знаю его с тех пор, как он был молодым парнем. Очень жаль, что футбол теряет особенного футболиста. Это тяжелый момент для Поля, мы можем лишь пожелать ему всего наилучшего», — цитирует тренера Football Italia.

Погба грозит дисквалификацию до четырех лет.

В текущем сезоне Погба провел в чемпионате Италии два матча, в которых не отметился результативными действиями.

Сообщалось, что «Ювентус» может разорвать контракт с Погба, если вина игрока будет доказана.