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    Точилин о матче «Сочи» — «Зенит»: Нужно играть, верить в свои силы и побеждать

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    Главный тренер «Сочи» Александр Точилин рассказал о кадровых решениях на матч 11-го тура РПЛ с «Зенитом».

    Александр Точилин
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    Александр Точилин

    «Гойло в старте? Это решение тренерского штаба. Здесь нет никаких сюрпризов и интриг. Посчитали, что Никите пора дебютировать за нашу команду в старте в чемпионате.

    Крамарич и Бурмистров? Они играли в таком сочетании, мы провели тяжёлую игру в Кубке, поэтому идёт такая ротация. Заика? Маргасов отыграл в кубковой игре, оставил много сил. Серия из пяти поражений подряд? Нужно играть, верить в свои силы и побеждать», — сказал Точилин в эфире «Матч ТВ».

  • «Сочи» — «Зенит». Онлайн
  • Онлайн-трансляция матча 11-го тура чемпионата России между «Сочи» и «Зенитом»
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    • Матч между «Сочи» и «Зенитом» стартовал в 14:00 мск. Следить за ходом противостояния можно по этой ссылке.

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