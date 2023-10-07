Точилин о матче «Сочи» — «Зенит»: Нужно играть, верить в свои силы и побеждать

Главный тренеррассказал о кадровых решениях на матч 11-го тура РПЛ с

«Гойло в старте? Это решение тренерского штаба. Здесь нет никаких сюрпризов и интриг. Посчитали, что Никите пора дебютировать за нашу команду в старте в чемпионате.

Крамарич и Бурмистров? Они играли в таком сочетании, мы провели тяжёлую игру в Кубке, поэтому идёт такая ротация. Заика? Маргасов отыграл в кубковой игре, оставил много сил. Серия из пяти поражений подряд? Нужно играть, верить в свои силы и побеждать», — сказал Точилин в эфире «Матч ТВ».

Матч между «Сочи» и «Зенитом» стартовал в 14:00 мск. Следить за ходом противостояния можно по этой ссылке.