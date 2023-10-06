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    «Сочи» — «Зенит». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 11-го тура чемпионата России между «Сочи» и «Зенитом»

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    Действующий чемпион России «Зенит» из Санкт-Петербурга сыграет в гостях против «Сочи» в рамках 11-го тура РПЛ. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток матча прозвучит 7 октября в 14:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Сочи»

    По итогам трети чемпионата «Сочи» замыкает турнирную таблицу РПЛ. На счету южан 6 очков, набранные за счет двух побед над «Балтикой» и «Ростовом» соответственно.

    С середины сентября «Сочи» вновь возглавил Александр Точилин. Под руководством российского специалиста команда провела по два матча в чемпионате и кубке России и все их них проиграла.

    Общая серия «Сочи» без набранных очков в РПЛ составляет уже 5 матчей подряд. В крайнем туре южане с сухим счетом уступили на выезде «Факелу» (0:2).

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    «Зенит»

    «Зенит» выдал худший старт в РПЛ при Сергея Семаке. Команда из Санкт-Петербурга набрала 17 очков в 10-ти турах и сейчас находится лишь на 4-й строчке с отставанием в 7 очков от лидирующего «Краснодара».

    «Сине-бело-голубые» проиграли два последних матча подряд. Сначала «Зенит» дома упустил ничью в матче против «Локомотива» (1:2), а затем сгорел в Оренбурге, уступив одноименной команде со счетом 1:3.

    А вот в Кубке России коллектив Сергея Семака досрочно обеспечил себе выход в плей-офф. «Зенит» в 5-м туре добыл победу над «Балтикой» (2:1) и уже не опустится ниже второго места в таблице.

    Личные встречи

    В прошлом сезоне РПЛ «Зенит» дома разгромил соперника со счетом 7:0, встреча в Сочи завершилась вничью — 1:1. Всего в 8-ми очных матчах на счету клуба из Санкт-Петербурга 5 побед, южане выиграли один раз и еще дважды был зафиксирована ничья.

    Прямая речь

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак:

    — «У нас нет никакой недооценки — за последние три года мы только один раз победили в Сочи. Это опытная команда, которая семьдесят пять процентов своих очков набирает в домашних матчах. Нас ждет игра с хорошим соперником, в которой шансы абсолютно равны».

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сочи» — «Зенит» с коэффициентом 1.95.

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