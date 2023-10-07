Стали известны стартовые составы на матч 11-го тура РПЛ «Сочи» — «Зенит»

опубликовали стартовые составы на матч 11-го тура российской Премьер-лиги.

«Сочи»: Гойло, Заика, Юрганов, Макарчук, Миладинович, Марсело, Бурмистров, Нобоа, Батырев, Мелкадзе, Крамарич.

«Зенит»: Адамов, Дуглас Сантос, Родригао, Алип, Эракович, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мантуан, Сергеев, Кассьерра.

Матч между этими командами состоится 7-го октября в 14:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут. Следить за ходом противостояния — здесь.

После 10-и туров в РПЛ «Сочи» занимает последнее 16-е место в таблице РПЛ с 6-ю очками в активе. «Зенит» — на 4-й позиции (17).