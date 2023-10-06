Проведель вызван в сборную Италии на октябрьские матчи

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», Франция), Алекс Мерет («Наполи»), Иван Проведель («Лацио»), Викарио («Тоттенхэм», Англия).
Защитники: Франческо Ачерби, Алессандро Бастони, Маттео Дармиан, Федерико Димарко (все — «Интер»), Кристиано Бираги («Фиорентина»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Федерико Гатти («Ювентус»), Джанлука Мансини («Рома»), Джорджио Скальвини («Аталанта»), Дестини Удоджи («Тоттенхэм», Англия).
Полузащитники: Николо Барелла, Давиде Фраттези (оба — «Интер»), Джакомо Бонавентура («Фиорентина»), Брайан Кристанте («Рома»), Мануэль Локателли («Ювентус»), Сандро Тонали («Ньюкасл Юнайтед», Англия).
Нападающие: Доменико Берарди («Сассуоло»), Федерико Кьеза, Мойзе Кин (оба — «Ювентус»), Джакомо Распадори («Наполи»), Джанлука Скамакка («Аталанта»), Маттиа Дзаканьи («Лацио»), Николо Дзаньоло (Астон Вилла).
Италия сыграет с командой Мальты 14 октября в Бари, а 17 октября сразится со сборной Англии.