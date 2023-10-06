Эмери: «Астон Вилла» была неэффективна в матче со «Зриньски»

«Победить таким образом — это потрясающе. Происходит просто взрыв эмоций в каждом болельщике, в каждом игроке, и то же самое происходит и в тренере. Футболу нужны такие эмоции.
После первого тайма я решил внести изменения, добавить немного опытных игроков и повысить общий уровень. Нам нужно было давить сильнее. Мы создавали моменты, и, хотя и не были эффективны, в итоге забили гол», — цитирует Эмери официальный сайт УЕФА.
Календарь и таблица Лиги Европы
Отметим, что в этом квартете все команды имеют по три очка.