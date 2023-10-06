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    Эмери: «Астон Вилла» была неэффективна в матче со «Зриньски»

    Футбол Календарь Лиги конференций Прогнозы на Лигу конференций Лига конференций Футбол Англии Астон Вилла
    Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал победу своей команды над «Зриньски» из Боснии и Герцеговины (1:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги конференций.

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    «Победить таким образом — это потрясающе. Происходит просто взрыв эмоций в каждом болельщике, в каждом игроке, и то же самое происходит и в тренере. Футболу нужны такие эмоции.

    После первого тайма я решил внести изменения, добавить немного опытных игроков и повысить общий уровень. Нам нужно было давить сильнее. Мы создавали моменты, и, хотя и не были эффективны, в итоге забили гол», — цитирует Эмери официальный сайт УЕФА.

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    Отметим, что в этом квартете все команды имеют по три очка.

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