Белотти считает Лигу Европы таким же важным турниром, как и Серию А

Андреа Белотти Фото: globallookpress.com
«Во втором тайме мы вышли с намерением немедленно завершить игру и за 10 минут сделали это. В первом тайме мы упустили моменты, а этого не должно случиться.
Мы хотим выиграть эту группу и должны правильно подходить ко всем играм. Подход ко второму тайму должен быть правильным в каждой игре. Лига Европы — такое же важное соревнование, как и Серия А.
Если мы хотим расти как команда, нам нужно найти правильный баланс. Все игры должны быть одинаковыми, а настрой всегда должен быть безупречным», — цитирует Белотти пресс-служба УЕФА.
Календарь и таблица Лиги Европы
В группе G «Славия» и «Рома» лидируют после двух туров с 6 очками. «Серветт» и «Шериф» пока с идут с 0.