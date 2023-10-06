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    Белотти считает Лигу Европы таким же важным турниром, как и Серию А

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    Нападающий «Ромы» Андреа Белотти подвел итоги крупной победы на «Серветтом» (4:0) в Лиге Европы.

    Андреа Белотти
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    Андреа Белотти

    «Во втором тайме мы вышли с намерением немедленно завершить игру и за 10 минут сделали это. В первом тайме мы упустили моменты, а этого не должно случиться.

    Мы хотим выиграть эту группу и должны правильно подходить ко всем играм. Подход ко второму тайму должен быть правильным в каждой игре. Лига Европы — такое же важное соревнование, как и Серия А.

    Если мы хотим расти как команда, нам нужно найти правильный баланс. Все игры должны быть одинаковыми, а настрой всегда должен быть безупречным», — цитирует Белотти пресс-служба УЕФА.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    В группе G «Славия» и «Рома» лидируют после двух туров с 6 очками. «Серветт» и «Шериф» пока с идут с 0.

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