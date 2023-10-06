Белотти считает Лигу Европы таким же важным турниром, как и Серию А

Нападающий «Ромы»подвел итоги крупной победы на «Серветтом» (4:0) в Лиге Европы.

«Во втором тайме мы вышли с намерением немедленно завершить игру и за 10 минут сделали это. В первом тайме мы упустили моменты, а этого не должно случиться.

Мы хотим выиграть эту группу и должны правильно подходить ко всем играм. Подход ко второму тайму должен быть правильным в каждой игре. Лига Европы — такое же важное соревнование, как и Серия А.

Если мы хотим расти как команда, нам нужно найти правильный баланс. Все игры должны быть одинаковыми, а настрой всегда должен быть безупречным», — цитирует Белотти пресс-служба УЕФА.

Календарь и таблица Лиги Европы

В группе G «Славия» и «Рома» лидируют после двух туров с 6 очками. «Серветт» и «Шериф» пока с идут с 0.