Ван Дейк: Мы должны продолжать вставать, когда нас сбивают с ног

Защитниквысказался о командном духе перед матчем группового этапа Лиги Европы против

«Я горд быть капитаном этого клуба, горжусь тем, что возглавляю эту команду, и горжусь болельщиками, которые поддерживали нас изо всех сил, когда так много было против нас. Этот коллективный дух может только сослужить нам добрую службу в будущем.

Да, очки ушли навсегда, но ничто не мешает нам использовать положительные моменты, и самым большим для меня было то, как мы все держались вместе. Опять же, результат пошёл против нас, но во многих отношениях это был "Ливерпуль" в его дерзкой форме.

Не то чтобы мы не продемонстрировали эти качества уже в этом сезоне. Мы показали их в играх, в которых мы отставали и возвращались, чтобы победить.

Мы показали их в других матчах, когда нас было меньше, но мы продолжали сражаться так, как будто у нас на поле всё ещё было 11 игроков. Итак, мы должны продолжать вставать, когда нас сбивают с ног, и, надеюсь, начнём с сегодняшней игры», — приводит слова ван Дейка сайт клуба.

Матч между «Ливерпулем» и «Юнионом» состоится 5-го октября в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Следить за ходом противостояния — тут.