ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Марк-Андре тер СтегенЧто смотреть в октябре: Эль-Класико, «Милан» — «Ювентус», манчестерское дерби
  • 17:18
    • «Ювентус» не захотел выплачивать долг Роналду по зарплате
    Все новости спорта

    Ван Дейк: Мы должны продолжать вставать, когда нас сбивают с ног

    Футбол Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы Лига Европы Футбол Англии Ливерпуль Бельгия. Про Лига Юнион
    Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о командном духе перед матчем группового этапа Лиги Европы против «Юниона».

    Вирджил ван Дейк
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Вирджил ван Дейк

    «Я горд быть капитаном этого клуба, горжусь тем, что возглавляю эту команду, и горжусь болельщиками, которые поддерживали нас изо всех сил, когда так много было против нас. Этот коллективный дух может только сослужить нам добрую службу в будущем.

    Да, очки ушли навсегда, но ничто не мешает нам использовать положительные моменты, и самым большим для меня было то, как мы все держались вместе. Опять же, результат пошёл против нас, но во многих отношениях это был "Ливерпуль" в его дерзкой форме.

    Не то чтобы мы не продемонстрировали эти качества уже в этом сезоне. Мы показали их в играх, в которых мы отставали и возвращались, чтобы победить.

    Мы показали их в других матчах, когда нас было меньше, но мы продолжали сражаться так, как будто у нас на поле всё ещё было 11 игроков. Итак, мы должны продолжать вставать, когда нас сбивают с ног, и, надеюсь, начнём с сегодняшней игры», — приводит слова ван Дейка сайт клуба.

  • Что смотреть в октябре: Эль-Класико, «Милан» — «Ювентус», манчестерское дерби
  • Лучшие матчи топовых европейских турниров, которые пройдут в октябре
  • Сегодня

    • Матч между «Ливерпулем» и «Юнионом» состоится 5-го октября в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Следить за ходом противостояния — тут.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» и «Унион Сент-Жиллуаз» забьют друг другу
  • «Ливерпуль» — «Унион Сент-Жиллуаз». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Марсель» обыграет «Брайтон» и прервет неудачную серию?
  • «Марсель» — «Брайтон». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • «Вест Хэм» проиграет на поле «Фрайбурга»?
  • «Фрайбург» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.07
  • Экспресс дня 5 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Унион Сент-Жиллуаз
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Марсель — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Фрайбург — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.21
  • Прогноз на матч Славия Прага — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  6.40
  • Прогноз на матч Фиорентина — Ференцварош
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Рома — Серветт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Боруссия М — Майнц
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры