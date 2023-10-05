«Ливерпуль»
Ливерпульский коллектив победно стартовал в новом сезоне Лиги Европы. Мерсисайды на выезде смогли сломить сопротивление австрийского ЛАСКа (1:3). Никаких проблем с выходом из группы у англичанин быть совсем не должно.
В чемпионате Англии команда из одноименного города стартовала нормально. По итогам семи матчей в активе коллектива из Ливерпуля пять побед, одна ничья и одно поражение. Мерсисайдская команда шестнадцать раз поразила ворота соперника и семь раз пропустила в свои.
В итог «красные» расположились на четвертом месте в турнирной таблице АПЛ. В их активе 16 очков и два пункта отставания от лидирующего «Манчестер Сити». Также «Ливерпуль» выиграл у «Лестера» (3:1) в первом матче Кубка английской лиги.
В последней игре подопечные Юргена Клоппа уступили «Тоттенхэму» (1:2), а сам поединок выдался скандальным. До этого ливерпульцы имели серию из семи побед подряд во всех турнирах.
«Унион Сент-Жиллуаз»
Бельгийский коллектив стартовал в новом сезоне Лиги Европы с квалификации. Команда из Бельгии смогла пройти швейцарский «Лугано», дважды обыграв его (2:0 и 1:0). На групповой стадии турнира бельгийцы сыграли вничью с французской «Тулузой».
Думается, что команда из Брюсселя, которая по итогам минувшего сезона стала третьей в местном чемпионате, должна бороться за второе-третье место в группе. Тягаться с «Ливерпулем» у брюссельцев вряд ли получится.
В чемпионате страны брюссельская команда по итогам девяти туров занимает первое место в турнирной таблице. В активе столичного коллектива 19 очков. Столько же и у «Гента». Команда из столицы Бельгии забила 18 мячей, а пропустила только 12.
Последние три игры «Унион Сент-Жиллуаз» выиграл. «Сине-желтые» смогли победить «Шарлеруа» (3:1), «Моленбек» (3:2) и «Серкль Брюгге» (2:0). До этого же подопечные Александера Блессина уступили «Генку» (0:2).
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ливерпуля» предлагают поставить за 1.23.
На викторию «Униона Сент-Жиллуаза» дают 12.00, ничья оценена в 7.10.
Сделаем ставку на то, что обе команды смогут забить.
Также поставим на то, что «Ливерпуль» выиграет уверенно, минимум в два мяча.