«Ливерпуль» сыграет на своем поле с «Унионом Сент-Жиллуазом» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 5 октября, начало — в 22:00 мск. «Ливерпуль» — «Унион Сент-Жиллуаз»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ливерпуль»

Ливерпульский коллектив победно стартовал в новом сезоне Лиги Европы. Мерсисайды на выезде смогли сломить сопротивление австрийского ЛАСКа (1:3). Никаких проблем с выходом из группы у англичанин быть совсем не должно.

В чемпионате Англии команда из одноименного города стартовала нормально. По итогам семи матчей в активе коллектива из Ливерпуля пять побед, одна ничья и одно поражение. Мерсисайдская команда шестнадцать раз поразила ворота соперника и семь раз пропустила в свои.

В итог «красные» расположились на четвертом месте в турнирной таблице АПЛ. В их активе 16 очков и два пункта отставания от лидирующего «Манчестер Сити». Также «Ливерпуль» выиграл у «Лестера» (3:1) в первом матче Кубка английской лиги.

Все прогнозы на Лигу Европы

В последней игре подопечные Юргена Клоппа уступили «Тоттенхэму» (1:2), а сам поединок выдался скандальным. До этого ливерпульцы имели серию из семи побед подряд во всех турнирах.

«Унион Сент-Жиллуаз»

Бельгийский коллектив стартовал в новом сезоне Лиги Европы с квалификации. Команда из Бельгии смогла пройти швейцарский «Лугано», дважды обыграв его (2:0 и 1:0). На групповой стадии турнира бельгийцы сыграли вничью с французской «Тулузой».

Думается, что команда из Брюсселя, которая по итогам минувшего сезона стала третьей в местном чемпионате, должна бороться за второе-третье место в группе. Тягаться с «Ливерпулем» у брюссельцев вряд ли получится.

В чемпионате страны брюссельская команда по итогам девяти туров занимает первое место в турнирной таблице. В активе столичного коллектива 19 очков. Столько же и у «Гента». Команда из столицы Бельгии забила 18 мячей, а пропустила только 12.

Последние три игры «Унион Сент-Жиллуаз» выиграл. «Сине-желтые» смогли победить «Шарлеруа» (3:1), «Моленбек» (3:2) и «Серкль Брюгге» (2:0). До этого же подопечные Александера Блессина уступили «Генку» (0:2).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ливерпуля» предлагают поставить за 1.23.

На викторию «Униона Сент-Жиллуаза» дают 12.00, ничья оценена в 7.10.

Сделаем ставку на то, что обе команды смогут забить.

Также поставим на то, что «Ливерпуль» выиграет уверенно, минимум в два мяча.