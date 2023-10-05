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    «Ливерпуль» и «Унион Сент-Жиллуаз» забьют друг другу

    «Ливерпуль» — «Унион Сент-Жиллуаз». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Лига Европы, 5 октября 2023 года

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    «Ливерпуль»
    «Ливерпуль» сыграет на своем поле с «Унионом Сент-Жиллуазом» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 5 октября, начало — в 22:00 мск. «Ливерпуль» — «Унион Сент-Жиллуаз»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа E 05 Октября 2023 года
    Ливерпуль
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    «Ливерпуль»

    Ливерпульский коллектив победно стартовал в новом сезоне Лиги Европы. Мерсисайды на выезде смогли сломить сопротивление австрийского ЛАСКа (1:3). Никаких проблем с выходом из группы у англичанин быть совсем не должно.

    В чемпионате Англии команда из одноименного города стартовала нормально. По итогам семи матчей в активе коллектива из Ливерпуля пять побед, одна ничья и одно поражение. Мерсисайдская команда шестнадцать раз поразила ворота соперника и семь раз пропустила в свои.

    В итог «красные» расположились на четвертом месте в турнирной таблице АПЛ. В их активе 16 очков и два пункта отставания от лидирующего «Манчестер Сити». Также «Ливерпуль» выиграл у «Лестера» (3:1) в первом матче Кубка английской лиги.

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    В последней игре подопечные Юргена Клоппа уступили «Тоттенхэму» (1:2), а сам поединок выдался скандальным. До этого ливерпульцы имели серию из семи побед подряд во всех турнирах.

    «Унион Сент-Жиллуаз»

    Бельгийский коллектив стартовал в новом сезоне Лиги Европы с квалификации. Команда из Бельгии смогла пройти швейцарский «Лугано», дважды обыграв его (2:0 и 1:0). На групповой стадии турнира бельгийцы сыграли вничью с французской «Тулузой».

    Думается, что команда из Брюсселя, которая по итогам минувшего сезона стала третьей в местном чемпионате, должна бороться за второе-третье место в группе. Тягаться с «Ливерпулем» у брюссельцев вряд ли получится.

    В чемпионате страны брюссельская команда по итогам девяти туров занимает первое место в турнирной таблице. В активе столичного коллектива 19 очков. Столько же и у «Гента». Команда из столицы Бельгии забила 18 мячей, а пропустила только 12.

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  • 01/10/2023

    • Последние три игры «Унион Сент-Жиллуаз» выиграл. «Сине-желтые» смогли победить «Шарлеруа» (3:1), «Моленбек» (3:2) и «Серкль Брюгге» (2:0). До этого же подопечные Александера Блессина уступили «Генку» (0:2).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ливерпуля» предлагают поставить за 1.23.

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    На викторию «Униона Сент-Жиллуаза» дают 12.00, ничья оценена в 7.10.

    Сделаем ставку на то, что обе команды смогут забить.

    Также поставим на то, что «Ливерпуль» выиграет уверенно, минимум в два мяча.

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    «Ливерпуль» — «Унион Сент-Жиллуаз»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 05.10.2023. Прогнозы на футбол. «Ливерпуль» и «Унион Сент-Жиллуаз» забьют друг другу
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