Непомнящий о допуска сборной России U17 на ЧМ: Играть без флага крайне оскорбительно

Известный тренер Валерий Непомнящий высказался о допуске сборной России до 17 лет на международные соревнования.

ФИФА разрешила юниорским сборным России участвовать в ЧМ в нейтральном статусе — под названием «Российский футбольный союз», без флага, гимна и в нейтральных цветах.

«Предпочел бы выразить сдержанную радость по этому поводу, и объясню почему.

В этой ситуации мне не нравится обилие исключений и условий, которые должны применяться в отношении наших ребят. Они должны играть в футбол, но не с такими ограничениями. Считаю их крайне оскорбительными.

Поймите: когда мы приводим аргумент, что главное — участие, спортсмены начинают забывать, что прежде всего они выступают за страну, и это сильно притупляет чувство патриотизма в данный момент, когда мы все находимся в состоянии единомыслия с нашим правительством», — приводит слова Непомнящего RT.