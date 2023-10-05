«Аякс» сыграл вничью с АЕКом, а «Марсель» упустил победу в матче с «Брайтоном» в ЛЕ

Обзор матчей группы B Лиги Европы.

В одной из встреч «Марсель» сыграл вничью с «Брайтоном» (2:2).

Первый гол забил защитник «Марселя» Кансель Мбемба на 19-й минуте, а спустя всего минуту полузащитник команды Джордан Верету удвоил преимущество хозяев.

У «Брайтона» голы забили полузащитник Паскаль Гросс на 55-й минуте и нападающий Жоау Педро на 90-й минуте с пенальти.

Футбол. Лига Европы. Группа B Марсель — Брайтон энд Хоув Альбион 2:2 Голы: 1:0 Шансель Мбемба (19'), 2:0 Жордан Верету (20'), 2:1 Паскаль Гросс (54'), 2:2 Жоао Педро (пенальти) (88') Марсель: Пау Лопес, Жонатан Клосс, Шансель Мбемба, Леонардо Балерди, Микаэль Мурильо, Амин Арит, Валентин Ронжье, Жордан Верету (Аззедин Унаи, 50'), Хоакин Корреа (Исмаила Сарр, 62'), Илиман Ндиайе (Ренан Лоди, 79'), Пьер-Эмерик Обамеянг (Витор Карвалью, 62') Брайтон энд Хоув Альбион: Джейсон Стил, Тарик Лампти, Льюис Данк, Ян Паул ван Хекке, Йоэл Велтман, Каору Митома, Соломон Марч (Саймон Адингра, 77'), Паскаль Гросс, Махмуд Дахуд (Билли Гилмор, 67'), Дэнни Уэлбек (Эван Фергюсон, 77'), Ансумане Фати (Жоао Педро, 67') Предупреждения: Паскаль Гросс (56'), Исмаила Сарр (84'), Льюис Данк (84'), Йоэл Велтман (84'), Жонатан Клосс (87'), Леонардо Балерди (89'), Эван Фергюсон (90 + 5')

После этого матча «Марсель» занимает 2-е место с двумя очками в активе. «Брайтон» — по 4-й позиции (1).

В параллельном матче «Аякс» сыграл вничью с АЕКом (1:1).

У нидерландской команды единственный гол забил Стивен Бергвейн на 30-й минуте с пенальти. На 75-й минуте АЕК сравнял счет благодаря голу защитника команды Домагой Виды.

Футбол. Лига Европы. Группа B АЕК Афины — Аякс 1:1 Голы: 0:1 Стивен Бергвейн (пенальти) (30'), 1:1 Домагой Вида (75') АЕК Афины: Чичан Станкович, Джибриль Сидибе (Лазарос Рота, 67'), Домагой Вида, Ароль Мукуди, Эхсан Хаджсафи (Никлас Элиассон, 74'), Нордин Амрабат, Дамьян Шиманьский, Мият Гачинович (Милад Мохаммади, 79'), Орбелин Пинеда (Йенс Йонссон, 67'), Эсекьель Понсе (Петрос Манталос, 67'), Серхио Араужо Аякс: Джей Гортер, Йоррел Хато, Йосип Шутало, Девин Ренс, Кеннет Тейлор, Беньямин Тахирович (Бранко ван ден Бомен, 84'), Гастон Авила, Стивен Бергвейн, Брайан Бробби (Чуба Акпом, 73'), Карлос Боргес (Amourricho van Axel Dongen, 84'), Стивен Бергёйс Предупреждения: Домагой Вида (40'), Орбелин Пинеда (52'), Брайан Бробби (56'), Йосип Шутало (61'), Серхио Араужо (90'), Нордин Амрабат (90')

«Аякс» занимает 3-е место (2 очка), а АЕК — на 1-й строчке (4).