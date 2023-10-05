Бояринцев: Я не уверен, что Абаскаля надо увольнять

Экс-полузащитниквысказался о возможной отставке главного тренера «красно-белых»

«В турнирной таблице команды идут одинаково. Смущает одно — последние результаты "Спартака". Два матча с общим счетом 0:7… Странно, когда говорят, что матч с "Динамо" ничего не решал. Это же в любом случае дерби! Неважно, кубковое оно или нет.

Красно-белые не в лучшем настроении подходят к очередному дерби. Несмотря на то, что вокруг команды ходит много слухов, спартаковцы, уверен, выйдут с запредельным настроем и покажут совсем другой футбол — на этот матч будут мобилизованы все силы.

Наибольшие опасения вызывает игра в обороне. У болельщиков, конечно, заканчивается терпение, но ситуация очень сложная. Я не уверен, что Абаскаля надо увольнять, и полагаю, что даже в случае поражения от ЦСКА отставки не будет.

Я Абаскаля понимаю. Работаешь-работаешь, а про тебя говорят. Да, спады есть, но не прямо ужасно красно-белые начали сезон. Тут на все воля руководителя. Не желаю отставки испанцу, честно хочу сказать. Надеюсь, он поправит положение», — цитирует Бояринцева RT.

В последних 2-х турах «Спартак» сначала проиграл «Крыльям Советов» (0:4), а потом уступил в московском дерби с «Динамо» (0:3).

В следующем матче «красно-белые» сыграют 8-го октября с ЦСКА в рамках российской Премьер-лиги.