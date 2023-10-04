«Крылья Советов» — «Ахмат»: счет матча 0:3, обзор голов

«Крылья Советов» Фото: globallookpress.com
У «Ахмата» отличились Владимир Ильин, Мохамед Конате и Андрей Семенов.
«Ахмат» набрал семь очков и на данный момент идет 3-м в группе C. «Крылья Советов» после этой неудачи лишились шансов на выход из группы.
Футбол. Россия. Кубок. Группа C
Крылья Советов — Ахмат 0:3
Голы: 0:1 Владимир Ильин (2'), 0:2 Мохамед Конате (8'), 0:3 Андрей Семёнов (66') Крылья Советов: Евгений Фролов, Гленн Бейл, Матео Барач, Роман Евгеньев, Георгий Зотов, Фернандо Костанца, Дмитрий Иванисеня, Роман Ежов, Егор Карпицкий, Владислав Шитов, Владимир Писарский Ахмат: Михаил Опарин, Дарко Тодорович, Ясмин Челикович, Андрей Семёнов, Евгений Харин, Артём Тимофеев, Бернард Бериша, Владимир Ильин, Мохамед Конате, Camilo, Daniel Junior Предупреждения: Георгий Зотов (21'), Роман Ежов (24'), Daniel Junior (27')
Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА.