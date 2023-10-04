«Антверпен» — «Шахтер»: счет матча 2:3 (2:0), обзор голов

Бельгийскийпринимал донецкийво втором туре группого этапа Лиги чемпионов и уступил ему со счетом 2:3. Причем, после первого тайма команда Марка ван Боммела вела со счетом 2:0.

Уже на третьей минуте Абнор Муя открыл счет и вывел хозяев вперед.

На 33-й минуте Мишель Баликвиша увеличил преимущество «Антверпена» до двух мячей.

Но во втором тайме наступило время «Шахтера».

Сначала на 48-й минуте Даниил Сикан сократил отставание в счете, в середине второго тайма опытный Ярослав Ракицкий восстановил статус-кво.

А на 76-й минуте Даниил Сикан оформил дубль и принес победу украинскому клубу со счетом 3:2.

Футбол. Лига чемпионов. Группа H Антверпен — Шахтёр Д 2:3 Голы: 1:0 Арбнор Муя (3'), 2:0 Мишель Анже Баликвиша (34'), 2:1 Даниил Сикан (48'), 2:2 Ярослав Ракицкий (71'), 2:3 Даниил Сикан (76') Антверпен: Жан Бутез, Йелле Батай, Тоби Алдервейрелд, Сумола Кулибали, Овен Вейндал (Джордж Иленихена, 83'), Артур Вермерен, Мандела Кейта (Альхассан Юсуф, 83'), Юрген Эккеленкамп (Антони Ленин Валенсия Баханья, 74'), Арбнор Муя (Зено Ван Ден Бос, 88'), Винсент Янссен, Мишель Анже Баликвиша Шахтёр Д: Дмитрий Ризнык, Николай Матвиенко, Ярослав Ракицкий, Ефим Конопля, Дмитрий Игоревич Крыськив, Александр Зубков, Георгий Судаков, Тарас Степаненко, Егор Назарина, Ираклий Азаров, Даниил Сикан (Марьян Швед, 87') Предупреждения: Мандела Кейта (12'), Ефим Конопля (36'), Винсент Янссен (37'), Ярослав Ракицкий (66'), Даниил Сикан (83'), Тоби Алдервейрелд (90 + 1')

После двух туров у «Шахтера» стало три очка, «Антверпен» пока не имеет набранных баллов.