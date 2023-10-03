«Аякс» нашел для ван Гала должность в клубе

Экс-тренерстал консультантом наблюдательного советапо техническим вопросам футбола.

«Я хочу помочь "Аяксу". Сейчас я провожу много времени в Португалии, и это можно хорошо сочетать с моей ролью внешнего консультанта.

Я готов предложить свои футбольные знания наблюдательному совету, особенно когда будут назначены Лео ван Вейк и Михаэль ван Прааг. Мы должны найти свой путь обратно на вершину, и мы все должны внести в это свой вклад», — приводит слова Ван Гала сайт клуба.

Напомним, что ван Гал привел «Аякс» к победе в Лиге чемпионов в 1995 году в качестве главного тренера. Нидерландский специалист выиграл более 20 национальных и международных титулов.