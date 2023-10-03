Рассказов: Когда заменили Промеса, я был немного в шоке

Николай Рассказов Фото: globallookpress.com
«Крылья Советов» выиграли у «Спартака» со счетом 4:0. Промес покинул поле на 60-й минуте.
«Когда заменили Промеса, я был немного в шоке. Все-таки лидер команды. Но тренеру виднее.
Непосредственно против Квинси оказывался не так часто — с ним больше работал Гленн Бейл. Мне чаще приходилось противостоять Хлусевичу», — приводит слова Рассказова «Спорт-Экспресс».
«Крылья Советов» занимают второе место в турнирной таблице РПЛ.
Напомним, до перехода в «Крылья» Рассказов выступал за «Спартак».