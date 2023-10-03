Рассказов: Когда заменили Промеса, я был немного в шоке

Защитник «Крыльев Советов»признался, что его удивила замена нападающего «Спартака»в матче против самарской команды в 10-м туре РПЛ.

«Крылья Советов» выиграли у «Спартака» со счетом 4:0. Промес покинул поле на 60-й минуте.

«Когда заменили Промеса, я был немного в шоке. Все-таки лидер команды. Но тренеру виднее.

Непосредственно против Квинси оказывался не так часто — с ним больше работал Гленн Бейл. Мне чаще приходилось противостоять Хлусевичу», — приводит слова Рассказова «Спорт-Экспресс».

«Крылья Советов» занимают второе место в турнирной таблице РПЛ.

Напомним, до перехода в «Крылья» Рассказов выступал за «Спартак».