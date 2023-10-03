Оганесян: В Европе больше шансов на развитие, но все зависит от игрока

Полузащитникответил на вопрос, почему в Европе больше шансов для развития футболиста.

«Сейчас в европейских чемпионатах есть еврокубки. В том числе за счёт них можно прогрессировать и набираться опыта. Если рассуждать с этой точки зрения, то да, больше шансов на развитие в Европе.

Но я думаю, что всё зависит от игрока. Вне зависимости от чемпионата он будет прогрессировать, если будет выкладываться на 100%», — сказал Степан Оганесян Чемпионату.

В нынешнем сезоне Оганесян провел 9 матчей за «Оренбург» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

В следующем матче команда встретится 4-го октября с «Сочи» в рамках группового этапа Кубка России. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.