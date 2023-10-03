Игнатьев об увольнении Клотета: Никто не несет ответственность за того, кого везут из-за границы

Известный тренерпрокомментировал увольнение испанцас поста главного тренера московского

«При увольнении тренера надо отталкиваться от аргументов. "Торпедо" ставит большие задачи, проведена большая селекционная работа, но нет результата, нет концепции и идеи.

Команда просто играет и не решает никаких задач на перспективу. Возможно, ситуация в турнирной таблице будет исправлена, но уже прошло достаточно времени.

Клотета привезли из серьезного футбола с надеждой, что он лучше российских специалистов, но кто-то ошибся. И этот кто-должен объяснить аргументы приглашения и причины текущей ситуации. Никто не несет ответственность за того, кого везут из-за границы, кроме болельщиков, которые теряют здоровье.

"Торпедо" — команда с традициями, с фамилиями, на которые ходили люди, — сегодня где-то на задворках. Это неприятно. Хотелось бы, чтобы команда такого калибра не затерялась на долгие годы», — приводит слова Игнатьева «Чемпионат».

Исполняющим обязанности главного тренера «Торпедо» назначен Артем Горлов.

«Торпедо» занимает девятое место в турнирной таблице Первой лиги после 12-ти туров.