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    Игнатьев об увольнении Клотета: Никто не несет ответственность за того, кого везут из-за границы

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    Известный тренер Борис Игнатьев прокомментировал увольнение испанца Жозепа Клотета с поста главного тренера московского «Торпедо».

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    «При увольнении тренера надо отталкиваться от аргументов. "Торпедо" ставит большие задачи, проведена большая селекционная работа, но нет результата, нет концепции и идеи.

    Команда просто играет и не решает никаких задач на перспективу. Возможно, ситуация в турнирной таблице будет исправлена, но уже прошло достаточно времени.

    Клотета привезли из серьезного футбола с надеждой, что он лучше российских специалистов, но кто-то ошибся. И этот кто-должен объяснить аргументы приглашения и причины текущей ситуации. Никто не несет ответственность за того, кого везут из-за границы, кроме болельщиков, которые теряют здоровье.

    "Торпедо" — команда с традициями, с фамилиями, на которые ходили люди, — сегодня где-то на задворках. Это неприятно. Хотелось бы, чтобы команда такого калибра не затерялась на долгие годы», — приводит слова Игнатьева «Чемпионат».

    Исполняющим обязанности главного тренера «Торпедо» назначен Артем Горлов.

    «Торпедо» занимает девятое место в турнирной таблице Первой лиги после 12-ти туров.

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