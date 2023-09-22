Кухарчук: В «Торпедо» нет ничего позитивного. Клотет наказывает даже за улыбку

Форвард «Пари НН»вспомнил выступления зав прошлом сезоне, за которое сыграл 9 матчей, забил один гол.

«Очередные отстранения вообще не удивляют. Это ожидаемо. С первых дней Клотета было понятно, что это за тренер. У нас отстранили Кутепова, Журавлева. Зачем надо было это делать? Они могли помочь команде сохраниться в РПЛ. Тренер делает, что хочет. Для меня это уже история.

Я общаюсь с ребятами, у них самый боевой настрой, желаю им удачи и успехов. Но тренерский штаб... Этот отрезок я в своей карьере уже забыл. Позитивного мне сказать нечего. Тренер реально отстраняет игроков за улыбку», — сказал Кухарчук «СЭ».

Испанец Жозеп Клотет стал главным тренером «Торпедо» в марте 2023 года. Под его руководством клуб вылетел в Первую лигу, где на данный момент с самым большим бюджетом и мощным подбором игроков идет лишь на четвертом месте.

Илья Кухарчук поиграл во многих клубах РПЛ, летом ушел из «Торпедо» в «Пари НН».