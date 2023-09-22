ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Валентина Шевченко и Алекса ГрассоШевченко стала жертвой спорного решения. «Пулю» лишили победы в реванше с Грассо
  • 19:26
    • УНИКС проиграл «Пари НН» в четвертьфинале Суперкубка Единой лиги ВТБ
  • 17:24
    • Хачанов пробился в третий круг турнира в Чжухае
  • 17:12
    • Источник: Де Хеа может завершить карьеру
  • 12:40
    • Нагельсман возглавил сборную Германии
    Все новости спорта

    Кухарчук: В «Торпедо» нет ничего позитивного. Клотет наказывает даже за улыбку

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Нижний Новгород РПЛ Футбол России Торпедо ФНЛ — Первая лига
    Форвард «Пари НН» Илья Кухарчук вспомнил выступления за «Торпедо» в прошлом сезоне, за которое сыграл 9 матчей, забил один гол.

    Илья Кухарчук
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Илья Кухарчук

    «Очередные отстранения вообще не удивляют. Это ожидаемо. С первых дней Клотета было понятно, что это за тренер. У нас отстранили Кутепова, Журавлева. Зачем надо было это делать? Они могли помочь команде сохраниться в РПЛ. Тренер делает, что хочет. Для меня это уже история.

    Я общаюсь с ребятами, у них самый боевой настрой, желаю им удачи и успехов. Но тренерский штаб... Этот отрезок я в своей карьере уже забыл. Позитивного мне сказать нечего. Тренер реально отстраняет игроков за улыбку», — сказал Кухарчук «СЭ».

    Испанец Жозеп Клотет стал главным тренером «Торпедо» в марте 2023 года. Под его руководством клуб вылетел в Первую лигу, где на данный момент с самым большим бюджетом и мощным подбором игроков идет лишь на четвертом месте.

    Илья Кухарчук поиграл во многих клубах РПЛ, летом ушел из «Торпедо» в «Пари НН».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Монако» тоже проиграет бодрой «Ницце»?
  • «Монако» — «Ницца». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • «Атлетик» и «Алавес» снова проведут «низовой» матч?
  • «Алавес» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • Сможет ли «Торпедо» победить КАМАЗ?
  • КАМАЗ — «Торпедо». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.84
  • Экспресс дня 22 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Монако — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Алавес — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч КАМАЗ — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  4.10
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Бернли — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Бавария — Бохум
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Мутэ — Кецманович
  • Теннис
  • Завтра в 09:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры