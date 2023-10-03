Геркус: Я говорил, что Клотет — детский тренер

Бывший президент «Торпедо» Илья Геркус высказался об увольнении Жозепа Клотета из московского клуба.

Во вторник, 3 октября, «Торпедо» решило отправить в отставку испанского специалиста.

«Мне было достаточно посмотреть несколько игр, чтобы понять довольно низкий уровень испанского специалиста. Я, кажется, после игры с ЦСКА сказал, что он детский тренер. Примерно так и оказалось. Его назначение вместо Андрея Викторовича Талалаева было довольно‑таки странно. Обстоятельства назначения и время назначения — после вполне приличных игр Талалаева и первых набранных очков — говорит о непрофессионализме и недальновидности его руководителей», — сказал Геркус в эфире «Матч ТВ».

Клотет возглавлял автозаводцев с 28 марта.

«Торпедо» сыграет с «Тюменью» в гостях 9 октября в 13‑м туре Первой Лиги. К этой игре московскую команду будет готовить Артем Горлов.