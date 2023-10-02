Судейская бригада Мосалева обслужит матч 5-го тура Кубка России «Динамо» — «Спартак»

3 октября (вторник)
«Урал» — «Рубин»: судья — Евгений Турбин, ассистенты судьи — Александр Богданов, Владимир Миневич; резервный судья — Артур Фёдоров; VAR — Сергей Иванов; AVAR — Варанцо Петросян; инспектор — Александр Колобаев.
«Локомотив» — «Ростов»: судья — Артём Любимов, ассистенты судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Иван Сиденков; VAR — Анатолий Жабченко; AVAR — Николай Ерёмин; инспектор — Сергей Французов.
«Зенит» — «Балтика»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Максим Ковалев, Арам Петросян; резервный судья — Антон Фролов; VAR — Рафаэль Шафеев; AVAR — Антон Кобзев; инспектор — Алексей Резников.
4 октября (среда)
«Крылья Советов» — «Ахмат»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Сергей Каруненко; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Павел Кукуян; AVAR — Алексей Стипиди; инспектор — Сергей Мацюра.
«Факел» — ЦСКА: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Игорь Князев, Денис Петров; резервный судья — Артём Чистяков; VAR — Роман Галимов; AVAR — Максим Гаврилин; инспектор — Андрей Бутенко.
«Сочи» — «Оренбург»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Константин Шаламберидзе, Алексей Ермилов; резервный судья — Вера Опейкина; VAR — Игорь Панин; AVAR — Роман Усачев; инспектор — Игорь Синер.
«Динамо» — «Спартак»: судья — Владимир Москалёв, ассистенты судьи — Алексей Лунёв, Денис Березнов; резервный судья — Роман Сафьян; VAR — Сергей Карасёв; AVAR — Николай Богач; инспектор — Виктор Кулагин.
«Краснодар» — «Пари НН»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин, Павел Новиков; резервный судья — Ян Бобровский; VAR — Андрей Фисенко; AVAR — Игорь Демешко; инспектор — Алексей Тюмин.