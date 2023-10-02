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    Судейская бригада Мосалева обслужит матч 5-го тура Кубка России «Динамо» — «Спартак»

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    На сайте РФС опубликовали судейские назначения на матчи 5-го тура группового этапа Кубка России.

    «Динамо» — «Спартак»
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    «Динамо» — «Спартак»

    3 октября (вторник)

    «Урал» — «Рубин»: судья — Евгений Турбин, ассистенты судьи — Александр Богданов, Владимир Миневич; резервный судья — Артур Фёдоров; VAR — Сергей Иванов; AVAR — Варанцо Петросян; инспектор — Александр Колобаев.

    «Локомотив» — «Ростов»: судья — Артём Любимов, ассистенты судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Иван Сиденков; VAR — Анатолий Жабченко; AVAR — Николай Ерёмин; инспектор — Сергей Французов.

    «Зенит» — «Балтика»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Максим Ковалев, Арам Петросян; резервный судья — Антон Фролов; VAR — Рафаэль Шафеев; AVAR — Антон Кобзев; инспектор — Алексей Резников.

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    «Крылья Советов» — «Ахмат»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Сергей Каруненко; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Павел Кукуян; AVAR — Алексей Стипиди; инспектор — Сергей Мацюра.

    «Факел» — ЦСКА: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Игорь Князев, Денис Петров; резервный судья — Артём Чистяков; VAR — Роман Галимов; AVAR — Максим Гаврилин; инспектор — Андрей Бутенко.

    «Сочи» — «Оренбург»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Константин Шаламберидзе, Алексей Ермилов; резервный судья — Вера Опейкина; VAR — Игорь Панин; AVAR — Роман Усачев; инспектор — Игорь Синер.

    «Динамо» — «Спартак»: судья — Владимир Москалёв, ассистенты судьи — Алексей Лунёв, Денис Березнов; резервный судья — Роман Сафьян; VAR — Сергей Карасёв; AVAR — Николай Богач; инспектор — Виктор Кулагин.

    «Краснодар» — «Пари НН»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин, Павел Новиков; резервный судья — Ян Бобровский; VAR — Андрей Фисенко; AVAR — Игорь Демешко; инспектор — Алексей Тюмин.

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