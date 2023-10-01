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    Ташуев отреагировал на первую победу «Факела» под своим руководством

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    Наставник «Факела» Сергей Ташуев подвел итоги матча 10-го тура РПЛ с «Сочи». Хозяева победили со счетом 2:0.

    Сергей Ташуев
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    Сергей Ташуев

    «В целом это то, чего я хочу видеть от игроков. В плане давления и агрессии это смотрибельный футбол, заточенный на доминирование и надёжность в обороне. Надо отдать должное ребятам. Во втором тайме не помню, чтобы у "Сочи" были моменты. Сыграли очень надежно в плане целостности игры. Единственное — реализация. Надо забивать, были хорошие моменты. Но если бы так всё было, мы бы не были на том месте, где сейчас находимся.

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    Я доволен ребятами, игрой и результатом в том числе. Знаете, когда говорят: "Ещё много работы". Я всегда говорю, если выигрываем, что доволен собой и всеми ребятами. А что работы много, так во всех командах любого уровня. Второй момент, конечно, поддержка болельщиков великолепная. Ощущаю на себе. Сначала было в новинку, а сегодня помогало очень сильно. Надеюсь, доставили им удовольствие», — сказал Ташуев в эфире «Матч ТВ».

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