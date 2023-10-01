«Факел» — «Сочи»: счет матча 2:0, обзор голов

В 10-м туре чемпионата Россиипринимал

Воронежский клуб завоевал три очка. «Факел» победил со счетом 2:0.

Календарь и таблица РПЛ

У хозяев голы забили Евгений Марков (с пенальти) и Вячеслав Якимов.

Футбол. Россия. Премьер-лига Факел — Сочи 2:0 Голы: 1:0 Markov E. (пенальти) (43'), 2:0 Вячеслав Якимов (47') Факел: Александр Беленов, Василий Черов, Сергей Божин, Руслан Магаль, Вячеслав Якимов, Андрей Мендель, Ираклий Квеквескири, Ильнур Альшин, Хызыр Аппаев, Masternoy V., Markov E. Сочи: Николай Заболотный, Вячеслав Литвинов, Игорь Юрганов, Кирилл Заика, Артём Макарчук, Амир Батырев, Кристиан Нобоа, Георгий Мелкадзе, Marcelo Alves, Miguel, Kramaric M. Предупреждения: Вячеслав Литвинов (4'), Кристиан Нобоа (32'), Marcelo Alves (50'), Никита Бурмистров (52')

«Факел» набрал 11 очков и поднялся на 12-е место в таблице чемпионата России. В активе «Сочи», который идет на последней, 16-й строчке, остались 6 баллов.