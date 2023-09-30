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    В Англии признали, что гол «Ливерпуля» в ворота «Тоттенхэма» был отменен ошибочно

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    Судейский корпус Англии признал ошибку арбитра в матче «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» (2:1).

    Луис Диас
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    Луис Диас

    «ПГМОЛ признает, что в первом тайме матча "Тоттенхэм" — "Ливерпуль" произошла существенная человеческая ошибка. Гол Луиса Диаса был отменен из-за офсайда официальными лицами матча на поле. Это явная и очевидная фактическая ошибка, которая должна была привести к тому, что гол был бы засчитан после вмешательства ВАР. Однако ВАР не вмешались. ПГМОЛ проведет полную проверку обстоятельств, которые привели к ошибке», — сказано в заявлении.

    Напомним, арбитр встречи Саймон Хупер удалил двоих игроков мерсисайдцев — Кертиса Джонса и Диогу Жоту. Кроме того, гол Луиса Диаса был отменен из-за офсайда.

    «Шпоры» после семи матчей в АПЛ находятся на второй строчке с 17 очками, а «Ливерпуль» после семи туров располагается на четвёртой строчке с 16 очками.

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