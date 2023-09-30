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    Ловчев: «Зенит» всегда был небезупречен в обороне

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    Футбольный эксперт Евгений Ловчев высказался о матче 10-го тура РПЛ между «Оренбургом» и петербургским «Зенитом». Сине-бело-голубые уступили со счетом 1:3.

    Футболист «Зенита» Вендел
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    Футболист «Зенита» Вендел

    «Игра простая — одни владеют мячом, другие проводят контратаки и стандарты. В обороне 'Зенит' отыграл просто безобразно. Питер пропустил со стандартов — и тут у меня большие вопросы к защитникам — когда забивают без сопротивления, надо делать выводы. 'Зениту' не назначен стопроцентный пенальти — 'Оренбург' мог забить и четвёртый гол. 'Зенит' всегда был небезупречен в обороне, но атака позволяла компенсировать эти проблемы. Сейчас команда сбоит.

    Георгий Черданцев делал скидку на то, что игра началась рано. Но я не стал бы об этом вообще говорить — команды мастеров тренируются тоже рано, как и сейчас проводится эта игра. Если 'Зенит' вдруг станет сетовать на раннее время начала, это будет странно. Не до такой же степени рано начали, чтобы три гола пропускать за тайм.

    Во втором тайме 'Зенит' владел преимуществом, организовал навал, но этого мало для победы и даже для ничьей. С уходом Малкома нет игрока, который в одиночку решит исход матча. Очень много передач, игры до верного — но нет голов. Такое впечатление, что 'Зенит' утратил чувство, когда поражение становится катастрофой. Не вижу злобы, сумасшедшего желания победить. Чтобы выиграть чемпионат, надо включаться на полную», — написал Ловчев в своем телеграм-канале.

    Стоит отметить, что команда Сергея Семака потерпела поражение во втором матче подряд.

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