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    Гвардиола считает, что «Вулверхэмптон» заслужил победу над «Манчестер Сити»

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение от «Вулверхэмптона» (1:2) в 7-м туре АПЛ.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Поздравляем "Вулвз", они это заслужили. У нас были моменты, мы изо всех сил пытались справиться с их перемещениями, но они играли очень хорошо.

    С "Ньюкаслом" мы играли намного лучше, чем сегодня, но теперь мы настраиваемся на следующий матч», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».

    «Манчестер Сити» проиграл впервые в текущем сезоне АПЛ. После этого матча «Манчестер Сити» сохранил 1-е место в таблице АПЛ (18 очков), «Вулверхэмптон» поднялся на 13-е место (7 баллов).

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