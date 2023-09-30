Гвардиола считает, что «Вулверхэмптон» заслужил победу над «Манчестер Сити»

Главный тренерпрокомментировал поражение от(1:2) в 7-м туре АПЛ.

«Поздравляем "Вулвз", они это заслужили. У нас были моменты, мы изо всех сил пытались справиться с их перемещениями, но они играли очень хорошо.

С "Ньюкаслом" мы играли намного лучше, чем сегодня, но теперь мы настраиваемся на следующий матч», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» проиграл впервые в текущем сезоне АПЛ. После этого матча «Манчестер Сити» сохранил 1-е место в таблице АПЛ (18 очков), «Вулверхэмптон» поднялся на 13-е место (7 баллов).