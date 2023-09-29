Морено покинул пост главного тренера «Альмерии»

Руководствоотправилов отставку. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«Висенте Морено больше не является тренером "Альмерии", клуба, к которому он присоединился прошлым летом.

Плохие результаты команды, которая набрала только два очка и находится внизу турнирной таблицы, при этом не выиграв ни одного матча из семи. Прежде всего, последние выступление команды на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" мотивировало решение клуба.

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В эту пятницу, рано утром, Висенте Морено подписал все необходимые документы о расторжении контракта.

"Альмерия" хочет публично поблагодарить тренера за профессионализм и преданность делу, которые Висенте Морено и члены его тренерского штаба постоянно проявляли во время своего пребывания в клубе», — сообщила пресс-служба «Альмерии».

Морено возглавил команду в июне 2023 года. После 7-и туров в Примере «Альмерия» занимает последнее 20-е место в таблице с 2 очками в активе. За этот период команда дважды сыграла вничью и 5 раз проиграла.

В следующем матче испанской Примеры «Альмерия» сыграет 1-го октября с «Гранадой».