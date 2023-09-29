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    Первый тренер Дзагоева: Алан стал игроком «Ламии» не по футбольным причинам

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    Юрий Наниев, тренировавший Алана Дзагоева с юных лет во Владикавказе, прокомментировал его переход в греческую «Ламию».

    Алан Дзагоев
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    Алан Дзагоев

    «Думаю, Алан просто захотел за границей пожить. По крайней мере, не из-за футбола. Наверное, там получше, спокойнее, поэтому решил перебраться туда. Будем смотреть за его успехами, что он там сделает. Пожелаем ему удачи — пусть покоряет Европу.

    Но, конечно, лучше было бы в России поиграть. Все хотели бы видеть его в "Алании". Вот это то, что нужно было, елки-палки. Жаль. Но, может, он еще вернется», — сказал Наниев в Sport24.

    Вчера, 28 сентября, 33-летний Дзагоев подписал контракт с «Ламией» на один сезон. Алан является легендой ЦСКА, сыграл там 259 матчей, забил 55 голов. В сезоне 2022/23 играл за «Рубин». Также не его счету есть 59 игр и 9 забитых голов за сборную России.

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