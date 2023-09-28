«Урал» проведет товарищеский матч против сборной клубов чемпионата Беларуси

Команда Виктора Гончаренко сыграет со сборной клубов белорусской Суперлиги.
«В этой команде будут собраны лучшие футболисты страны, за исключением тех, что будут в это время призваны в сборную», — говорится в сообщении «Урала».
Матч состоится в городе Борисов на «Борисов Арене» 15 октября. В этот же день в Беларуси сыграет команда «Урал-2007» из ЮФЛ против сверстников из Академии АБФФ. Эта встреча пройдет в Минске на поле Академии.
«Урал» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ после девяти туров.