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    «Урал» проведет товарищеский матч против сборной клубов чемпионата Беларуси

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    «Урал» во время паузы в чемпионате России проведет товарищеский матч в Беларуси, сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба.

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    Команда Виктора Гончаренко сыграет со сборной клубов белорусской Суперлиги.

    «В этой команде будут собраны лучшие футболисты страны, за исключением тех, что будут в это время призваны в сборную», — говорится в сообщении «Урала».

    Матч состоится в городе Борисов на «Борисов Арене» 15 октября. В этот же день в Беларуси сыграет команда «Урал-2007» из ЮФЛ против сверстников из Академии АБФФ. Эта встреча пройдет в Минске на поле Академии.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Урал» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ после девяти туров.

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