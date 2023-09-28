Тренер 2DROTS: Стараемся залезть как можно дальше в Кубке России

Главный тренер медиакоманды 2DROTSподелился ожиданиями от встречи св 1/32 финала Пути регионов Кубка России.

«Не было задачи пройти так далеко, но, как говорится, ты же играешь каждую игру, что в Медиалиге, что в Кубке России.

В любом матче стоит цель победить. Стараемся залезть как можно дальше. Поездки, которые у нас были, впечатляют.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч 2DROTS — "Химки"

Но думаю, что на нашем стадионе будет не менее трех тысяч болельщиков», — приводит слова Кузнецова «Матч ТВ».

Матч 2DROTS — «Химки» пройдет 28 сентября, начало — в 16:30 мск.