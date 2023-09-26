Талалаев: Для «Химок» не будет позором поражение от 2Drots в Кубке России

Главный тренер «Химок»назвал разницу между профессиональным и медийным футболом.

«Химки» сыграют с медийной командой 2Drots в Кубке России.

«Медийный и профессиональный футбол — две большие разницы. Случайно на выезде включил игру медийной команды, был финал, играл клуб Дмитрия Кузнецова (2Drots — прим.). Больше тайма его команда провела вдесятером, и, забив два мяча, выиграла.

Вот показатель того, что профессиональный футболист и тренер за счет понимания футбола, правильного разбивания темпа соперника и нужной расстановки довел игру до победы.

Мы анализируем их матчи, будем готовиться. Еще до жеребьевки я говорил, что мы сыграем смешанным составом, чтобы тоже играли футболисты, не получающие много игровой практики. У нас есть пацаны, которые меньше играют, выпустим их.

Будет ли позором для нас поражение? Безусловно нет. Отношусь с уважением к Дмитрию Кузнецову, мы с ним вместе работали и жили в одном номере, он умеет анализировать.

Это будет матч команд, перед которыми стоят разные задачи. Для них это будет матч жизни, а для нас — определение игроков, которые должны будут помочь нам решить задачу в чемпионате», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».