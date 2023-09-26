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    Талалаев: Для «Химок» не будет позором поражение от 2Drots в Кубке России

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    Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев назвал разницу между профессиональным и медийным футболом.

    Андрей Талалаев
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    Андрей Талалаев

    «Химки» сыграют с медийной командой 2Drots в Кубке России.

    «Медийный и профессиональный футбол — две большие разницы. Случайно на выезде включил игру медийной команды, был финал, играл клуб Дмитрия Кузнецова (2Drots — прим.). Больше тайма его команда провела вдесятером, и, забив два мяча, выиграла.

    Вот показатель того, что профессиональный футболист и тренер за счет понимания футбола, правильного разбивания темпа соперника и нужной расстановки довел игру до победы.

    Мы анализируем их матчи, будем готовиться. Еще до жеребьевки я говорил, что мы сыграем смешанным составом, чтобы тоже играли футболисты, не получающие много игровой практики. У нас есть пацаны, которые меньше играют, выпустим их.

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    • Будет ли позором для нас поражение? Безусловно нет. Отношусь с уважением к Дмитрию Кузнецову, мы с ним вместе работали и жили в одном номере, он умеет анализировать.

    Это будет матч команд, перед которыми стоят разные задачи. Для них это будет матч жизни, а для нас — определение игроков, которые должны будут помочь нам решить задачу в чемпионате», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

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