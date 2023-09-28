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    Иско может продолжить карьеру в «Интере»

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    «Интер» попытается подписать полузащитника «Бетиса» Иско летом 2024 года. Об этом сообщает Estadio Deportivo.

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    Стало известно, что «Интер» заинтересован в подписании Иско. Боссы миланского клуба попытаются заполучить игрока летом следующего года в тот момент, когда Иско станет свободным агентом. В «Интере» также готовы предоставить улучшенные условия футболисту.

    Руководство «Бетиса», в свою очередь«, также готово продлить контракт с полузащитником, подписав многолетнее соглашение с повышением зарплаты.

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    • Иско был признан лучшим игроком матча в 5-и из 7-и туров нынешнего сезона Примеры. За этот период полузащитник забил один гол.

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