Иско может продолжить карьеру в «Интере»

попытается подписать полузащитникалетом 2024 года. Об этом сообщает Estadio Deportivo.

Стало известно, что «Интер» заинтересован в подписании Иско. Боссы миланского клуба попытаются заполучить игрока летом следующего года в тот момент, когда Иско станет свободным агентом. В «Интере» также готовы предоставить улучшенные условия футболисту.

Руководство «Бетиса», в свою очередь«, также готово продлить контракт с полузащитником, подписав многолетнее соглашение с повышением зарплаты.

Иско был признан лучшим игроком матча в 5-и из 7-и туров нынешнего сезона Примеры. За этот период полузащитник забил один гол.