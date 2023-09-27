Примера. «Барселона» не смогла обыграть «Мальорку», «Реал» переиграл «Лас-Пальмас», «Жирона» вышла в лидеры

Матчи 7-го тура испанской Примеры сезона 2023/24 пройдут с 26 по 28 августа.

«Севилья» — «Альмерия» 5:1

«Севилья» одержала разгромную победу над «Альмерией» в домашнем матче чемпионата Испании.

Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу «Севильи».

В составе хозяев отличились Юссеф Эн-Несири, Доди Лукебакио, Сусо, Эрик Ламела и Кике Салас.

Автором единственного гола хозяев стал Луис Суарес, реализовавший пенальти.

«Альмерия» еще ни разу не побеждала в текущем чемпионате.

Футбол. Испания. Примера Севилья — Альмерия 5:1 Голы: 1:0 Юссеф Эн-Несири (7'), 2:0 Доди Лукебакио (8'), 3:0 Сусо (38'), 4:0 Эрик Ламела (51'), 4:1 Луис Суарес (пенальти) (71'), 5:1 Кике Салас (90 + 2') Севилья: Эрьян Нюланд, Луак Баде, Адрия Хинер (Кике Салас, 84'), Хесус Навас (Juanlu Sanchez, 76'), Неманья Гудель, Фернандо, Джибриль Соу (Аднан Янузай, 65'), Эрик Ламела, Доди Лукебакио (Бубакари Сумаре, 65'), Сусо, Юссеф Эн-Несири (Рафаэль Мир Висенте, 84') Альмерия: Луиш Максимиану, Алекс Сентельес, Эдгар Гонсалес, Сесар Монтес (Кайки Мело, 64'), Посо, Гонсало Мелеро, Серхио Аррибас (Лео Баптистау, 72'), Дион Лопи (Ларджи Рамазани, 64'), Иддрису Баба, Ибраима Коне (Арнау Пучмаль, 63'), Луис Суарес Предупреждения: Хесус Навас (70'), Кайки Мело (77'), Сусо (84'), Иддрису Баба (86'), Эрик Ламела (90 + 1')

«Севилья» занимает 12-е место в турнирной таблице Ла Лиги — 7 очков. «Альмерия» осталась на последней строчке — 2 очка.

«Мальорка» — «Барселона» 2:2

«Барселона» не смогла выиграть у «Мальорки» в выездном матче седьмого тура чемпионата Испании.

Встреча завершилась вничью со счетом 2:2.

В составе хозяев отличились Ведат Мурики и Абдон Пратс.

Авторами забитых мячей у «Барсы» стали Рафинья и Фермин Лопес.

«Мальорка» дважды вела в счете, но в обоих случаях каталонский клуб смог отыграться.

«Мальорка» прервала пятиматчевую победную серию «Барселоны».

Футбол. Испания. Примера Мальорка — Барселона 2:2 Голы: 1:0 Ведат Мурики (8'), 1:1 Рафаэл Диас (41'), 2:1 Абдон Пратс (45 + 3'), 2:2 Фермин Лопес (75') Мальорка: Предраг Райкович, Джованни Алессандро Апуд (Сибе ван дер Хейден, 85'), Мартин Вальент, Матия Настасич, Копете, Пабло Маффео (Коста Хауме, 35'), Антонио Санчес (Кайл Ларин, 62'), Саму Кошта, Дани Родригес (Мануэль Морланес, 85'), Абдон, Ведат Мурики Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Алекс Бальде, Иньиго Мартинес (Жюль Кунде, 78'), Рональд Араухо, Жоау Канселу, Гави, Ориоль Ромеу Видаль (Фермин Лопес, 64'), Илкай Гюндоган, Жоау Фелиш (Lamine Yamal, 64'), Ферран Торрес (Роберт Левандовски, 58'), Рафаэл Диас Предупреждения: Ориоль Ромеу Видаль (36'), Дани Родригес (48'), Матия Настасич (61'), Javier Aguirre (90 + 1')

Календарь и таблица испанской Примеры

«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги — 17 очков. «Мальорка» находится на 15-й строчке — 6 очков.

«Реал» — «Лас-Пальмас» 2:0

В матче 7-го тура чемпионата Испании «Реал» дома победил «Лас-Пальмас» со счетом 2:0.

Авторами забитых мячей стали Браим Диас и Хоселу.

Футбол. Испания. Примера Реал Мадрид — Лас-Пальмас 2:0 Голы: 1:0 Браим Диас (45 + 3'), 2:0 Хоселу (54') Реал Мадрид: Кепа Аррисабалага, Начо, Антонио Рюдигер, Давид Алаба (Лукас Васкес, 41'), Ферлан Менди (Франсиско Гарсия, 76'), Федерико Вальверде, Орельен Чуаэми, Эдуардо Камавинжа (Тони Кроос, 77'), Браим Диас (Даниель Себальос, 57'), Хоселу (Винисиус Жуниор, 57'), Родриго Лас-Пальмас: Альваро Вальес, Дэйли Синкгравен (Серхи Кардона, 46'), Эрик Курбело, Сауль Басилио Коко-Басси Оубинья, Хулиан Араухо, Хонатан Виера (Maximo Perrone, 77'), Оменук Мфулю (Кирьян Родригес, 46'), Хавьер Муньос (Энзо Луаодис, 77'), Сори Каба (Marvin Park, 57'), Кристиан Эррера, Мунир Эль-Хаддади Предупреждение: Сауль Коко (79')

Календарь и таблица испанской Примеры

«Реал» набрал 18 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице Ла Лиги. «Лас-Пальмас» с 5 баллами на счету располагается на 17-й строчке.

«Вильярреал» — «Жирона» 1:2

В рамках матча седьмого тура испанской Примеры «Жирона» на выезде в волевом стиле переиграла «Вильярреал» со счетом 2:1.

На гол Дани Парехо гости ответили точными ударами Артема Довбика и Эрика Гарсии.

Футбол. Испания. Примера Вильярреал — Жирона 1:2 Голы: 1:0 Даниэль Парехо (пенальти) (49'), 1:1 Артем Довбик (56'), 1:2 Эрик Гарсия (61') Вильярреал: Филип Йоргенсен, Хуан Фойт, Рауль Альбиоль (Маттео Габбиа, 78'), Айсса Манди, Альфонсо Педраса, Йереми Пино (Илиас Акомах, 59'), Даниэль Парехо (Мануэль Тригерос, 88'), Этьен Капу (Рамон Терратс, 59'), Алекс Баэна, Хосе Моралес Луис (Бен Бреретон, 78'), Александр Сёрлот Жирона: Пауло Гассанига, Мигель Гутьеррес, Давид Лопес, Эрик Гарсия (Дейли Блинд, 89'), Арнау Мартинес (Ян Коуту, 52'), Иван Мартин (Порту Кристиан, 53'), Алейш Гарсия, Виктор Цыганков (Jhon Elmer Solis, 89'), Янхель Эррера, Артем Довбик (Кристиан Стуани, 69'), Савио Предупреждения: Йереми Пино (16'), Янхель Эррера (58'), Алекс Баэна (88'), Бен Бреретон (90 + 2'), Мигель Гутьеррес (90 + 2')

«Жирона» возглавила ла лигу, набрав 19 очков. «Вильярреал» с 7 очками на 14-м месте.

«Атлетик» — «Хетафе» 2:2

В параллельной игре «Атлетик» и «Хетафе» сыграли вничью 2:2.

На голы Юри Берчиче и Иньяки Уильямс гости ответили забитыми мячами Гастона Альвареса и Хуана Латасы.

Футбол. Испания. Примера Атлетик — Хетафе 2:2 Голы: 1:0 Юри Берчиче (6'), 1:1 Гастон Альварес (51'), 2:1 Иньяки Уильямс (62'), 2:2 Хуанми Латаса (83') Атлетик: Унай Симон, Оскар де Маркос Арана, Даниэль Вивиан, Айтор Паредес (Йерай Альварес, 46'), Юри Берчиче, Микель Весга (Дани Гарсия, 65'), Андер Эррера (Беньят Прадос Диас, 82'), Ойан Сансет, Иньяки Уильямс, Алехандро Беренгер (Икер Муньяин, 85'), Горка Гурусета (Рауль Гарсия, 65') Хетафе: Давид Сория, Диего Рико Сальгуэро, Гастон Альварес, Домингуш Дуарте, Хуан Иглесиас (Хосе Кармона, 77'), Мэйсон Гринвуд, Неманья Максимович (Хайме Мата, 85'), Мауро Арамбарри (Даконам Ортега Дьене, 77'), Карлос Аленья (Хуанми Латаса, 65'), Борха Майораль, Fabrizio Angileri (Оскар Родригес, 65') Предупреждения: Айтор Паредес (2'), Дамиан Суарес (6'), Горка Гурусета (58'), Fabrizio Angileri (83'), Оскар Родригес (90 + 1'), Йерай Альварес (90 + 2'), Даконам Ортега Дьене (90 + 4'), Рауль Гарсия (90 + 6'), Омар Альдерете (90 + 10') Удаления: Ойан Сансет (45 + 1'), Pepe Bordalas (90 + 6')

«Атлетик» с 14 очками идет на 4-м месте в турнирной таблице. У «Хетафе» 8 баллов и 10-я позиция.

«Кадис» — «Райо Вальекано»

среда, 27 сентября, 22:30 мск

«Валенсия» — «Реал Сосьедад»

среда, 27 сентября, 22:30 мск

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«Гранада» — «Бетис»

четверг, 28 сентября, 20:00 мск

«Сельта» — «Алавес»

четверг, 28 сентября, 20:00 мск

«Осасуна» — «Атлетико»

четверг, 28 сентября, 22:30 мск