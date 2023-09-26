Гвардиола высоко оценил игру полузащитника «Ман Сити» Филлипса

Главный тренервысказался об игре полузащитника командыв матче АПЛ с(2:0).

«Он выйдет в стартовом составе. И на этой неделе, и много-много раз с момента, как Калвин приехал, он был действительно важен для нас.

Он последователен, он делал всё, что от него требуется в игре с "Ноттингемом": больше оборонялся, проявлял гибкость и помогал нам дышать в этом матче. Следует подстраховывать его, когда мы действуем в ограниченном пространстве.

Завтрашняя игра важна для нас, и я буду решать, что лучше для команды в каждом отдельном матче», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

В нынешнем сезоне Филлипс провел 2 матча за «горожан», в которых не отметился результативными действиями.

В следующем матче «Манчестер Сити» встретится с «Ньюкаслом» в рамках 1/16 финала Кубка Английской лиги 27-го сентября. Прогноз наших экспертов на этот поединок можно посмотреть тут.