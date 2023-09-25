Гендиректор «Балтики»: Я не вижу причин, чтобы даже обсуждать вопрос об отставке Игнашевич

Генеральный директорвысказался о возможной отставке главного тренерана фоне неудачных результатов команды.

«Понятно, что это первый для нас сезон в Премьер‑Лиге. Мы привыкаем: изучаем лигу, изучаем соперников. Но мы уверены в своих силах и в том, что выправим положение. Продолжим набирать очки и подниматься в турнирной таблице.

Пока команда шла на последнем месте в таблице, задумывались ли об отставке Игнашевича? Мы — одна команда и все вместе идём от матча к матчу. Я не вижу причин, чтобы даже обсуждать вопрос возможной отставки», — приводит слова Волженкина «Матч ТВ».

«Балтика» занимает 13-е место в таблице РПЛ с 7-ю очками в активе. Калининградцы в 9-м туре РПЛ обыграли «Ахмат» со счетом 1:0.