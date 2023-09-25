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    Гендиректор «Балтики»: Я не вижу причин, чтобы даже обсуждать вопрос об отставке Игнашевич

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    Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин высказался о возможной отставке главного тренера Сергея Игнашевича на фоне неудачных результатов команды.

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    «Понятно, что это первый для нас сезон в Премьер‑Лиге. Мы привыкаем: изучаем лигу, изучаем соперников. Но мы уверены в своих силах и в том, что выправим положение. Продолжим набирать очки и подниматься в турнирной таблице.

    Пока команда шла на последнем месте в таблице, задумывались ли об отставке Игнашевича? Мы — одна команда и все вместе идём от матча к матчу. Я не вижу причин, чтобы даже обсуждать вопрос возможной отставки», — приводит слова Волженкина «Матч ТВ».

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