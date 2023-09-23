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    «Балтика» взяла верх над «Ахматом»

    «Балтика» — «Ахмат»: счет матча 1:0, обзор гола

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    В матче девятого тура чемпионата России «Балтика» в родных стенах минимально переиграла «Ахмат» со счетом 1:0.

    «Балтика»
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    «Балтика»

    Судьбу встречи решил автогол Евгения Харина на 43-й минуте противостояния.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Балтика — Ахмат 1:0
    Гол: 1:0 Евгений Харин (43') Балтика: Евгений Латышонок, Александр Жиров, Никола Радмановац, Александр Осипов, Роберто Фернандес, Gassama N., Гедеон Гузина, Сергей Пряхин, Bistrovic K., Soto G., Анхело Энрикес Ахмат: Гиорги Шелия, Бернард Бериша, Мирослав Богосавац, Ясмин Челикович, Дарко Тодорович, Camilo, Антон Швец, Мохамед Конате, Иван Олейников, Евгений Харин, Владимир Ильин Предупреждение: Кирилл Маляров (51')

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    Таким образом, «Балтика» набрала семь очков и поднялась на тринадцатое место в турнирной таблице. У «Ахмата» одиннадцать пунктов и десятая строчка.

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