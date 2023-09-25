Леау рассказал, почему не собирается переходить в клуб из Саудовской Аравии

Нападающийзаявил, что для него Лига чемпионов важнее, чем большая зарплата.

«Никогда не говори никогда, но сейчас я нахожусь в клубе, который очень хорошо меня принял. Я продлил контракт с ним. Если бы я планировал уйти, то не сделал бы этого.

Я сфокусирован на том, чтобы в ближайшие 2-3 года добиться больших свершений в "Милане". Я еще не добился ничего серьезного (чтобы уезжать в Саудовскую Аравию).

В наши дни деньги имеют большой вес, но для меня Лига чемпионов дороже зарплаты в 10 млн евро», — сказал Леау в интервью GQ.

В нынешнем сезоне форвард провел 5 матчей за «Милан», забил 3 гола и сделал голевую передачу. По данным Transfermarkt, стоимость Леау оценивается в 90 млн. евро.