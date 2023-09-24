Юран: Парни молодцы, сделали все, что наигрывали

Главный тренерподвел итоги матча св 9‑м туре РПЛ (3:1).

«Сказал сейчас ребятам: "Ну, не можете вы без этих нервов". С 2008 года это неудобный соперник команды и в Первой лиге, и в РПЛ. Не удавалось переломить, но сегодня удалось выиграть. Задача была в том, чтобы нейтрализовать пару футболистов. Парни молодцы, сделали всё, что наигрывали. В перерыве сделали еще поправки, и замены сработали. Да и в первом тайме были моменты, нужно было забивать и доводить до конца. Видно, что наша команда превосходит физически и в атаке, и в обороне.

Такие мячи, которые пропустили мы, нельзя пропускать. Это не быстрая атака и не индивидуальные действия, а была просто подача. Ну ничего, разберем. В целом, большого труда для нас, как казалось, не составило. "Оренбург" — играющая команда, квалифицированные иностранцы.

Всё идет от головы. У нас в голове был запредельный настрой, желание и самоотдача», — приводит слова Юрна «Матч ТВ».

«Пари НН» идет шестым в таблице. Клуб набрал 14 очков. «Оренбург» (8) находится на 12-й позиции.